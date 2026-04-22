"Челси" уволни треньора "Титаник"

Лиъм Росиниър Снимка: Ройтерс

"Челси" уволни мениджъра Лиъм Росиниър, под чието ръководство лондончани изравниха негативна серия от 1912-, когато потъва "Титаник", с 5 загуби поред без отбелязан гол в елита на Англия.

Айсбергът, който потопи треньора, бе загубата с 0:3 като гост на "Брайтън" снощи.

Росиниър остана на поста по-малко от четири месеца след назначението си през януари.

Англичанинът замени италианеца Енцо Мареска.

Той записа 7 загуби в последните 8 мача във всички турнири и се превърна в своеобразен "Титаник" за очертаващия се като тотален провал сезон за "сините".

Калъм Макфарлън ще поеме ръководството на отбора като временен мениджър до края на кампанията.

В неделя "Челси" играе полуфинал за купата на Англия срещу "Лийдс" на Илия Груев.

Лиъм Росиниър Снимка: Ройтерс

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

