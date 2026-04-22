Григор Димитров на “Чалънджър” за първи път от 14 години

Слабото начало на сезона в резултат на продължителното възстановяне от контузията принуди Григор Димитров да потърси резервен вариант за връщане поне в топ 100 на ранглистата.

Най-добрият български тенисист в историята, който тази седмица е №137 в света, е подал заявка за турнира “Чалънджър” в Бордо от 12 май.

“За нас е огромна чест да обявим идването на Григор Димитров на 17-ото издание на BNP Paribas Primrose. Бивш №3 в света, шампион от финалите на АТП, полуфиналист в “Големият шлем” и истинска икона на тази игра, българинът ще ни окаже честта да излезе на нашия червен корт. Рядка привилегия е да посрещнем играч от такава международна класа в Бордо. Пригответе се за голям тенис с марката на един от най-харесваните играчи в света”, написаха в профила на турнира в социалните мрежи.

Димитров за последно игра на турнир от тази категория през май 2012 г.в Прага. Тогава той отстрани 6:3, 7:5 представителя на домакините от Чехия Ян Хайек, а после загуби 6:3, 5:7, 2:6 от словенеца Алеж Бедене.

За Бордо са заявени също Томас Мартин Ечевери, Талон Грикшпор, Джовани Мпечи Перикар, Ботик ван да Зандсхулп, Дженсън Бруксби, Лоренцо Сонего, Райли Опелка, Рафаел Колиньон.

Григор тази седмица е в Мадрид и се събра отново с приятелката си Ейса Гонсалес. Двамата бяха снимани заедно във фитнес зала в столицата на Испания. На турнира “Мастърс 1000” Димитров ще играе с преминалия квалификациите Адолфо Даниел Вайехо. От началото на сезона парагваецът (в момента №96 в света) спечели титлите на “Чалънджър” в Консепсион (Чили) и Итажай (Бр) и бе финалист в Бразилия.

