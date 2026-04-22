"Ботев" (Ихтиман) на финал за Купата на аматьорската лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Ботев" (Ихтиман) - "Марица" (Милево) е финалът за Купата на аматьорската лига. Така битката е между отбори от Южна България, след като и двата 1/2-финала се играха в Северна.

Ихтиманци победиха в Монтана с 2:1 коравия тим на "Бдин" (Видин). Деян Захариев откри резултата за видинчани в 53-ата мин, но крайният защитник Емил Трендафилов изравни в 60-ата. Мартин Минчев вкара победния гол в 82-ата. Силен мач за ихтиманци направи вратаря Иван Дерменджиев.

Ден по-рано в Габрово "Марица" разгроми с 5:2 "Септември" (Тервел). На полувремето тимът от Милево водеше с 4:0 след голове на Христо Стоянов (4), Ангел Здравчев (12), отново Христо Стоянов (33) и Емре Даудов (40-дузпа). Игралият в Шампионската лига Владислав Мирчев намали в 50-ата мин, но само 3 по-късно Стоянов оформи хеттрик. Кристиян Пешков отбеляза от дузпа втория гол за "Септември".

Финалът ще е на неутрален терен, но най-логичното място е Пазарджик.