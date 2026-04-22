След контузия на Мони Николов "Локомотив" загуби драматично в Санкт Петербург втората битка за бронза

Мони Николов Снимка: "Локомотив"

Разпределителят на националния отбор Мони Николов се контузи в момент, в който "Локомотив" (Новосибирск) вървеше към победата в Санкт Петербург срещу местния "Зенит", но излизането му доведе до драматична загуба за водените от Пламен Константинов "железничари" - 2:3 (25:20, 25:21, 18:25, 18:25, 12:15).

Така серията за бронзовите медали в руския волейболен елит бе изравнена - 1:1. Играе се до 3 победи от 5 мача.

"Локомотив" водеше с 2:0 гейма, когато при 14:15 в третия 19-годишният Николов получи разтежение. Предстои да стане ясно каква е сериозността на проблема.

Серията продължава на 26 април в Новосибирск.

