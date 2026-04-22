Бивш вратар на Груев не успя да спре "Байерн" към финала за купата на Германия

Хари Кейн вкарва за 1:0 Снимка: Ройтерс

Нидерландският вратар Марк Флекен, на когото Илия Груев преди години отвори пътя към големия футбол в "Дуисбург", направи чудеса в Леверкузен, но не успя да спре "Байерн" към финала за купата на Германия.

Баварците се приближиха с още една крачка към евентуален требъл (вече са шампиони в Бундеслигата, а в Шампионската лига са на полуфинал срещу ПСЖ) с 2:0 над "Байер", като точни бяха Хари Кейн (22) и Луис Диас (90+3). И това бе най-малкото.

Гостите отправиха 20 удара към вратата на Флекен, като 11 бяха точни. Неговите спасявания съответно 9.

"Аспирините" завършиха със скромните 4 шута към вратата на Мануел Нойер. Един бе точен и той го отрази.

Във финала "Байерн" очаква победителя от "Щутгарт" - "Фрайбург", които играят утре вечер.

Мюнхенци имат 20 купи на Германия във витрината си за трофеи, а последната спечелиха преди 6 г., когато стигнаха и до требъл.

