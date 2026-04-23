Феноменален вратар спаси 4 дузпи и прати "Лацио" н...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
След 8 месеца "Сити" пак е лидер във Висшата лига, без контузения Груев "Лийдс" измъкна 2:2 в Борнемут

1868
Ерлинг Браут Холанд праща топката във вратата на "Бърнли". Снимка: Ройтерс

 С 24-ия си гол за сезона във Висшата лига Ерлинг Браут Холанд донесе успеха на "Манчестър Сити" като гост на предпоследния "Бърнли" и върна "гражданите" на върха във временното класиране за първи път от 21 август миналата година.

В двубоя от 34-ия кръг на английския елит норвежкият гигант бе точен още в 5-ата мин.

"Сити" събра 70 точки, колкото има и "Арсенал", който дълго време бе начело. Двата отбора имат голова разлика +37. Манчестърци обаче са вкарали повече попадения 66:63.

Без контузения български национал Илия Груев, за когото преди мача стана ясно, че е с травма в коляното, "Лийдс" измъкна 2:2 в 97-ата мин при гостуването си на "Борнемут" и така е съвсем близо до запазване на мястото във Висшата лига.

Домакините откриха резултата в 60-ата мин чрез Ели Крупи. Неговият съотборник Джеймс Хил си вкара автогол 8 мин по-късно, за да изравни "Лийдс".

В 85-ата мин Раян даде пак аванс на "Борнемут". Шон Лонгстаф обаче изравни в 97-ата мин.

С точката "Лийдс" събра 40 на 15-ото място и е на 9 от зоната на изпадащите.

"Борнемут" е 7-и с 49 т.

Ерлинг Браут Холанд праща топката във вратата на "Бърнли". Снимка: Ройтерс

