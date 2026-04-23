С гол от дузпа на Ямал "Барса" отново води с 9 т. пред "Реал" на върха в Испания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С гол от дузпа в 40-ата минута на Ламин Ямал "Барселона" стигна до минимален успех 1:0 срещу гостуващия "Селта" в среща от изтегления 33-и кръг на испанската Примера дивисион.

Така каталунският гранд възстанови преднината си на върха във временното класиране на 9 точки пред преследвача си "Реал" от Мадрид.

До края на двата големи съперници остават по 6 мача.

При равен брой точки се гледат резултатите от преките сблъсъци в кампанията.

В първия "Реал" би с 2:1 в столицата, а вторият е на "Ноу Камп" на 10 май.