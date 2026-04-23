ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Феноменален вратар спаси 4 дузпи и прати "Лацио" н...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22717482 www.24chasa.bg

Феноменален вратар спаси 4 дузпи и прати "Лацио" на финал за купата на Италия срещу "Интер"

752
Мота спасява дузпата на Де Кетеларе. Снимка: Ройтерс

21-годишният Едоардо Мота влезе в историята на футбола.

Вратарят на "Лацио" спаси 4 дузпи поред на "Аталанта" в полуфиналния реванш от турнира за купата на Италия в Бергамо, за да класира столича за решителния за трофея двубой.

Той ще е на 13 май на стадиона на "Лацио" в Рим ("Олимпико").

Редовното време и продълженията в Бергамо завършиха 1:1 след 2:2 в първата част от сблъсъка.

Алесио Романьоли откри резултата за столичани в 84-ата мин, но само 120 секунди по-късно Марио Пашалич изравни.

Распадори вкара първата дузпа за "Аталанта", но след това Мота отрази ударите от бялага точка на Скамака, Дзапакоста, Пашалич и Де Кетеларе.

Тавареш и Каталди не вкараха за "Лацио", но Исаксен и Тейлър бяха точни.

Мота спасява дузпата на Де Кетеларе. Снимка: Ройтерс

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

