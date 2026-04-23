Феноменален вратар спаси 4 дузпи и прати "Лацио" на финал за купата на Италия срещу "Интер"

21-годишният Едоардо Мота влезе в историята на футбола.
Вратарят на "Лацио" спаси 4 дузпи поред на "Аталанта" в полуфиналния реванш от турнира за купата на Италия в Бергамо, за да класира столича за решителния за трофея двубой.
Той ще е на 13 май на стадиона на "Лацио" в Рим ("Олимпико").
Редовното време и продълженията в Бергамо завършиха 1:1 след 2:2 в първата част от сблъсъка.
Алесио Романьоли откри резултата за столичани в 84-ата мин, но само 120 секунди по-късно Марио Пашалич изравни.
Распадори вкара първата дузпа за "Аталанта", но след това Мота отрази ударите от бялага точка на Скамака, Дзапакоста, Пашалич и Де Кетеларе.
Тавареш и Каталди не вкараха за "Лацио", но Исаксен и Тейлър бяха точни.