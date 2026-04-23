БФС прати дебютант на ЦСКА - "Левски"

Младият международен съдия Васил Минев получи третото „вечно дерби" за сезона между ЦСКА и "Левски", което ще се играе в 1-ия кръг от втората фаза на шампионата. Мачът на националния стадион „Васил Левски" е в събота (25-и април) от 16,00 часа.

За Минев това е първо доверие от страна на Съдийската комисия да ръководи най-емоционалния мач в българския футбол.

През този сезон Минев все още не е ръководил мач на ЦСКА, докато има цели четири от всичките 11-те си в елита с участието на "Левски". Това са победата над "Черно море" във Варна (3:1), над "Спартак" (Варна) в София с 2:1, както и пораженията с 0:2 от "Славия" и от "Лудогорец" с 0:1.