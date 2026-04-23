ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Получихме покана за участие в срещата на Г-...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22718605 www.24chasa.bg

Удар за "Барселона"! Ламин Ямал е аут до края на сезона

1608
Ламин Ямал е на земята след нелепата контузия. Снимка: Ройтерс

18-годишният вундеркинд на "Барселона" Ламин Ямал е аут до края на сезона.

В каталунския гранд получиха удара тази сутрин, когато бе потвърдена контузията в подколянното сухожилие на левия крак.

Ясно е, че има разкъсване, но колко точно е сериозно то, ще стане ясно по-късно днес или утре.

Ямал се контузи снощи при изпълнението на дузпата, донесла успеха на "Барселона" с 1:0 над "Селта" у дома в Примера дивисион, възстановил аванса от 9 т. на върха пред "Реал".

Крилото се свлече на тревата, след като вкара.

До края на сезона в испанския елит остават 6 кръга, а на 10 май "Барса" приема "Реал" за Ел Класико.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Аспарух Илиев: Любовта е там, където нямаш въпроси (подкаст)