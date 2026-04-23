Удар за "Барселона"! Ламин Ямал е аут до края на сезона

18-годишният вундеркинд на "Барселона" Ламин Ямал е аут до края на сезона.

В каталунския гранд получиха удара тази сутрин, когато бе потвърдена контузията в подколянното сухожилие на левия крак.

Ясно е, че има разкъсване, но колко точно е сериозно то, ще стане ясно по-късно днес или утре.

Ямал се контузи снощи при изпълнението на дузпата, донесла успеха на "Барселона" с 1:0 над "Селта" у дома в Примера дивисион, възстановил аванса от 9 т. на върха пред "Реал".

Крилото се свлече на тревата, след като вкара.

До края на сезона в испанския елит остават 6 кръга, а на 10 май "Барса" приема "Реал" за Ел Класико.