"Спортинг" елиминира "Порто" и ще брани трофея си от купата на Португалия във финала

Играчите на "Спортинг" празнуват с феновете си класирането за финала. Снимка: instagram.com/sportingcp/

Защитаващият трофея си "Спортинг" (Лисабон) завърши 0:0 при гостуването си на Порто и се класира за финала на турнира за купата на Португалия по футбол.

"Зелено-белите" спечелиха първата среща от полуфиналите с 1:0 на собствен терен, а в реванша успяха да удържат крехката си преднина.

В другия полуфинал тази вечер втородивизионният "Тореензе" ще приеме третодивизионния "Фафе" след равенство 1:1 в първия мач. Домакините ще се опитат да стигнат за втори път в историята си до финал в турнира след сезон 1955/1956.

"Фафе" пък вече изравни най-доброто си представяне в състезанието с достигането си полуфиналите за трети път след 1977 и 1979 година.

