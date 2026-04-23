Малките капитани изтеглиха жребия за 10-ото издание на турнира "Иван Славков"

Изтеглен бе жребият за юбилейното десето издание на детския футболен турнир „Иван Славков", организиран от Зоналния съвет на БФС София.

Той ще се състои на 8, 9 и 10 май на терените на Националната футболна база в Бояна.

Тази година турнирът ще се проведе под знака на благотворителността. За първи път инициативата е обвързана с кауза - „Да влезеш в обувките на Дядо Коледа", чиято мисия е да носи радост на деца в неравностойно положение в ключови моменти от годината. В духа на предстоящия Международен ден на детето 1 юни, участниците в турнира ще имат възможността не само да покажат уменията си на терена, но и да подарят усмивки, като подготвят изненади за свои връстници.

В надпреварата ще се включат повече от 400 деца, родени през 2017 година, от общо 26 отбора от София и региона. Очаква се събитието да привлече и около 600 родители и гости, които ще подкрепят младите футболисти.

По време на жребия капитаните на отборите лично определиха своите съперници в турнира, както и децата, които ще зарадват с подаръци в рамките на благотворителната инициатива.

Специални гости на събитието бяха националните състезателки Божидара Иванова и Рона Михайлова, които отправиха вдъхновяващо послание към участниците – никога да не се отказват и да следват мечтите си.