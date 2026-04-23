Пламен Константинов за травмата на Мони: Не съм Ванга, ще разберем

Наставникът на руския волейболен "Локомотив" (Новосибирск) коментира мускулната травма на националния разпределител Мони Николов, получена при загубата 2:3 от "Зенит" (Санкт Петербург) във втората среща от плейофа за бронзовите медали. Резултатът е 1:1. Играе се до 3 победи от 5 мача.

"Или го е скъсал, или го е разтегнал. Ще се възстанови ли за домакинския мач (в неделя в Новосибирск)? Казвам се Пламен Константинов, не Ванга. Въпреки че и тя е българка. Не знам. Ще направим ултразвук, ядрено-магнитен резонанс, каквото е необходимо, за да определим тежестта на травмата. Ако го е скъсал, няма да се възстанови. Ако е някакъв вид микроразкъсване, все още има шанс", обяви Константинов.