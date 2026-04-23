Ас на "Байерн": Мечтата ми за световното приключи

Крилото на "Байерн" Серж Гнабри потвърди, че ще пропусне световното първенство в САЩ, Канада и Мексико това лято.

30-годишният германец получи разкъсване на адуктора на дясното бедро при изпълнение на дузпа на тренировка миналата седмица, а от баварския клуб съобщиха, че той ще отсъства за „по-дълъг период".

„Последните няколко дни бяха трудни за приемане. Сезонът с "Байерн" все още не е приключил, въпреки че спечелихме още една титла от Бундеслигата през уикенда.

Колкото до мечтата за световното първенство с Германия... Тя за жалост приключи за мен. Както останалите ни сънародници, ще подкрепям момчетата от вкъщи. Сега е време да се концентрирам върху възстановяването си и да се завърна навреме за предсезонната подготовка", написа Гнабри в инстаграм.

Той бе титуляр за бундестима във всички квалификации.