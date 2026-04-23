Олимпийски шампиони и популярни спортисти повеждат тази неделя Велошествие за по-чист въздух в София

В годината на колоезденето и дни преди Джирото посланието отново е за един по-зелен, по-колоритен и по-спортен град

Редица популярни спортни звезди на България ще поведат колоната на Велошествието „София кара колело за по-чист въздух" тази неделя, на 26 април. Сред тези, които подкрепят събитието са Стойка Кръстева, Ивет Горанова, Йордан Йовчев, Ренета Камберова, Теодора Пенчева, Евгения Раданова, както и лицата на „София – европейска столица на спорта" Тервел Замфиров, Боряна Калейн, Йоана Илиева, Белослава Кръстева, Андреа Коцинова, Катрин Маноилова, Кристиан Георгиев, Александра Фейгин, Алберт Попов, плюс колоездачни асове от водещите ни клубове, талантливи млади надежди от спортните школи и много други. Техните послания са на специалната фейсбук страница за събитието, а част от тях ще поведат шествието тази неделя по столичните булеварди.

Стартът е точно в 10.00 ч. по маршрут от пл. Народно събрание през Орлов мост покрай Перловската река до НДК и след това по бул. Витоша до входа на Южния парк. Там на голямата поляна е предвиден колоритен спортен празник с много атракции, надпревари, томбола с награди, детско Велорали, музика и забавления.

В годината на колоезденето и дни преди Джирото да премине през София, посланието на Велошестивето отново е за един по-зелен, по-модерен и по-спортен град. Събитието се организира от „София – световна столица на спорта", Центърът за градска мобилност и Столична община. Сборният пунк ще бъде отворен в 8.30 ч. на площад Народно събрание, пред старата сграда на Парламента, там всеки участник ще получи брандирана фланелка и стартов номер, с който после би могъл да се включи в многото томболи в Южния парк с награди за над 2000 евро.

Велошествието няма състезателен характер, а преминаването по 4-километровия маршрут е с цел да се отправи послание за по-чист въздух, за по една още по-красива и зелена българска столица. „София – европейска столица на спорта" организира събитието вече десета поредна година, заедно с още над сто активности, които имат за цел да предоставят повече възможности на софиянци и гостите на града за спорт и активен начин на живот в една по-здравословна и приятна среда.

Подробен маршрут, шампионските послания, последни новини и всичко за предстоящите в неделя активности ще можете да намерите в специалната Facebook страница на събитието ВЕЛОШЕСТВИЕ "СОФИЯ КАРА КОЛЕЛО" 2026.

Колоездачен празник и Велорали за децата в Южния парк

Супер интересна програма са подготвили организаторите и на финала в Южния парк. Спортният празник там започва в 10.30 ч. с много музика, надпревари, конкурси, забавни игри и томболи с награди. За доброто настроение на присъстващите на Голямата поляна до входа откъм бул. „Витоша" ще се погрижат професионални аниматори за да може всички да се забавляват.

Звездите на българския спорт ще теглят периодично томбола със стартовите номера на участниците за наградите от над 2000 евро. Десет ваучера от по 50 лв. за онлайн пазаруване на колоездачна екипировка са осигурили партньорите от Долчини, подаръци предоставят партньорите от ЦГМ и от Декатлон. Същевременно на специални щандове и палатки ще се показват на децата най-новите тенденции в колоезденето и начините за безопасно каране на колело. Много спортни артикули и екипировка за томболата осигурява и „София – европейска столица на спорта". Ще има други награди и бонуси за присъстващите.

В близост до поляната партньорите от DRAG отново ще организират любимата на малчуганите колоездачна надпревара Велорали за деца от 3 до 12 години. Очакват се над 300 участници да стартират със своите малки велосипеди в пет върздастови групи по 200-метрово оградено трасе. Все още онлайн регистрация за детското състезание може да направите в специалния линк, публикуван във фейсбука на събитието с краен срок до петък в 12.00 ч.

Целта на Велошествието е да призове хората при възможност да слязат от автомобилите и да пробват алтернативно придвижване в градската среда. Велосипедите са отлична възможност, а чистият въздух зависи от всеки един от нас. Посланието е, че заедно можем да покажем как нашата столица може да бъде още по-цветна, по-спортна и по-чиста.

2026-а се очертава като Годината на колоезденето у нас с дебютното преминаване на Обиколката на Италия Giro d'Italia през България. Желязната колона ще финишира в третия етап на 10 май в София и в тази връзка българската столица организира редица съпътстващи събития, спортни празници и активности. Фондация „София – европейска столица на спорта" е включила в годишната си програма 5 отделни надпревари за младите под мотото Вело шоу, едно от които ще бъде на 9 май след 13.00 около храм-паметника „Александър Невски". Ден по-късно, в неделя, на 10 май предстои ново Велошествие със старт в 13.00 от Орлов мост с маршрут по Цариградско шосе, откъдето часове по-късно ще финишират най-класните колоездачи на планетата, устремени към финала на третия етап от Джирото на площад „Народно събрание".

Същевременно в четвъртък, на 30 април, в градинката пред НДК на алеята при входа откъм Паметника с лъвчето точно в 12.00 ч. ще бъде открита Фотоизложба „Колоезденето в София", която с близо 100 снимки припомня част от великите събития, мигове и личности, записали София със златни букви в историята на колоезденето. В програмата на „София – европейска столица на спорта" за тази година са заложени още над 20 колоездачни събития и активности.