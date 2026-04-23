Съветник на Тръмп предлага Италия да замени Иран на световното

Сътрудник на президента на САЩ Доналд Тръмп е предложил националният отбор на Иран да бъде заменен от Италия на финалите на световното първенство по футбол в Северна Америка през това лято.

С това се цели подобряването на връзките между Тръмп и премиера на Италия Джорджа Мелони, след като отношенията между тях охладняха значително след атаките на американския президент срещу Папа Лъв XIV по-рано през месеца, както и заради критиките на Тръмп спрямо позицията на Италия по отношение на войната с Иран.

„Мога да потвърдя, че предложих на Тръмп и на (президента на ФИФА Джани) Инфантино Италия да замени Иран на Световното първенство. Аз съм от италиански произход и би било сбъдната мечта да видя „адзурите" на турнир, на който САЩ е домакин. Със спечелените четири световни титли те имат необходимото качество, което да оправдае такова решение", каза специалният представител на Тръмп за глобалните партньорства - Паоло Дзамполи за „Файненшъл Таймс".

Италия не успя да се класира са финалите на М=мондиал 2026, след като загуби финалния бараж в зона Европа от Босна и Херцеговина с дузпи в края на март.

Иран си осигури квота за турнира още през миналата година, но след началото на войната поиска от ФИФА да премести трите мача от груповата фаза на националния тим на страната от САЩ в Мексико.

Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико започва на 11 юни, а първият мач на Иран е четири дни по-късно срещу Нова Зеландия в Лос Анджелис.