ФИФА подвела Канада за разходи покрай световното, в пъти по-големи са

ФИФА е дезинформирала канадските власти в различните градове относно разходите за домакинство на мачове от Световното първенство през 2026 година, съобщава канадският вестник The Globe and Mail.

Според изданието, на служителите на Ванкувър е било казано, че домакинството на седем мача от мондиала ще струва на града 240 милиона долара, докато тази цифра сега е нараснала до 624 милиона долара. Вестникът отбелязва, че разходите в крайна сметка могат да достигнат 1 милиард долара, тъй като само осигуряването на безопасността ще струва на Ванкувър поне 345 милиона долара.

Организирането на шест мача в Торонто се очакваше да струва 45 милиона долара, но тази цифра сега е нараснала до 380 милиона долара.

Общинският съветник на Торонто Джош Матлоу коментира, че "това е най-ужасяващото споразумение, което съм виждал." Той каза, че служителите на Торонто по същество са дали на ФИФА „празен чек", на който могат да напишат каквато и да е сума.

The Globe and Mail отбелязва, че нарастващите разходи се дължат отчасти на различни „допълнителни" изисквания на ФИФА.

Световното първенство по футбол ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико.