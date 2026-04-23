Един от най-големите ни таланти: Искам да играя в Белгия или Нидерландия

Искам да изляза максимално бързо навън, в чужбина, да вървя още по-нагоре и да доразвия моите качества. На този етап Белгия и Нидерландия са ми цел, защото това са първенствата, в които един млад футболист може да се развие максимално.

Това каза един от най-големите ни таланти Кристиян Балов. Халфът, който дебютира и за националния отбор, е обект на интерес от доста тимове, и от България. Преди седмици се появи информация, че е искан от ЦСКА и "Лудогорец".

"За момента не мога да кажа къде ще играя. За следващия сезон не мога да говоря, сега съм футболист на "Славия", най-важното е да съм здрав, а другото ще се получи. Нямам притеснение от различното ниво на футбола в България и зад граница. Аз бих казал, че се свиква в Европа. Говорих с Мартин Георгиев, който е сега в АЕК (Атина), той ми е много близък приятел. В началото му е било много трудно, много натоварващи тренировки, връщал се е с мускулна треска в къщи. Но с времето става по-лесно. Психически съм готов, всеки трябва да излезе от зоната си на комфорт в един момент", каза още крилото на "белите".