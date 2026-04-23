ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Наш световен вицешампион ще играе в Гърция

Мартин Атанасов Снимка: facebook.com/verovolley/

Българският волейболен национал Мартин Атанасов ще продължи кариерата си в Гърция с екипа на гранд "Олимпиакос", съобщава изданието "Танеа".

29-годишният посрещач, който стана световен вицешампион с България във Филипините миналия септември, в момента се състезава за индонезийския шампион "Пресиси Бахаянгкара", а преди това през кампанията беше част от италианския "Монца".

В кариерата си Атанасов, който е юноша на "Левски", е играл у нас още за "Добруджа", също така в Турция, Франция, Германия и Русия.

"Олимпиакос" е спечелил рекордните 32 титли и 18 национални купи в гръцкия мъжки волейбол.

Мартин Атанасов Снимка: facebook.com/verovolley/

