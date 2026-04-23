Треньорът на "Левски" не каза защо е решил да гледа последното вечно дерби от "Герена"

Tреньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че играчите му са спокойни, щастливи и горди от свършеното дотук преди мача с ЦСКА.

„Възстановяването на Сангаре и Фабиен е положително. Сангаре все още не е в състояние да тренира с отбора, докато Фабиен започна тази седмица да тренира наравно с останалите. Той може да е дори опция за групата за мача", започна Веласкес.

"За мен е в миналото. Предпочитам да се съсредоточа върху това, което предстои", отговори Веласкес за предното дерби, в което беше наказан, и гледа от „Герена".

„Гледах мача между „Лудогорец" и ЦСКА. Равностоен, здрав и оспорван двубой. Въпрос на по-задълбочен анализ е да се говори за силни и слаби страни по отношение на ЦСКА. Въпросът с миналия мач вече е в миналото, къде съм гледал, как съм гледал. Време е да се съсредоточим върху предстоящия двубой. Успяхме да се възстановим след последния мач, да се възползват играчи като Фабиен и Сангаре да напреднат във възстановяването си. Имахме играчи с леки контузии, които успяхме да вдигнем. Разбира се, тази седмица вече излезе информацията кога и срещу кого ще се изправим и се подготвяхме за съперника", продължи Веласкес.

„Майкон както винаги е много добре. За съжаление не успяхме да разчитаме на него за последните мачове, но е играч, който с течение на времето се разви в много аспекти и показа израстване. Тези две седмици се подготвя по отличен начин и тренира в добра кондиция. В събота ще преценим дали ще играе като титуляр. Остава ни още една тренировка. Относно глобално как да изглеждаме ми е ясно. Относно взимане на финалното решение днес следобед имаме някои неща, които ще анализираме, но в общи линии сме наясно. Трябва вътрешноклубно да преценим за някои играчи спрямо състоянието им. След като свършим всичко това ще вземем решение кой да стартира", каза още испанският специалист.

„ЦСКА не знам дали има с какво да ни изненада, но по принцип винаги е възможно. В предния мач играхме с четирима в линия в защита. Това, че им поставяме етикети като централни защитници, е друга тема. Те трябва да заемат определени пространства. Всички мои играчи могат да заемат различни позиции. В зависимост от това накъде очакваме да тръгне мача, ще се опитаме да отведем двубоя там, където ние искаме. По никакъв начин играчите не са напрегнати, те са щастливи и доволни, горди от невероятната работа, която се извършва до момента. Определено са отговорни с единственото желание да направят добър мач и да го спечелят. В някои ситуации в предния мач тъчовете на Макун се получаваха, друг път не. Но при подобно изпълнение имахме отлична ситуация на Око-Флекс, както и до положението за гола ни. Имаше ситуации, които трябва да контролираме, но на база на нашите възможности ще се опитаме да създадем положения, с които да затрудним съперника", завърши Веласкес.