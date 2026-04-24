"Не си нито по-млад, нито по-бърз, нито по-техничен" - силата на гериартричния спорт в медицинската конференция на "Лудогорец"

"Мнозина от нас, които обичаме спорта, сме гледали филма „Роки Балбоа", в който главният герой, предизвикан от видео игра, противопоставяща него и далеч по-младия му опонент, предсказва, че „пенсионерът" Роки има точно толкова шанс да спечели, колкото и младока, в една хипотетична битка между двамата. Роки приема предизвикателството и се връща на ринга. Треньорът му, тогава, споделя следното - „Не си нито по-млад, нито по-бърз, нито по-техничен, нито си тренирал повече от него. Единственото ти предимство, което бихме могли да използваме, за да победиш, е силата ти. Ще се съсредоточим върху нея". По подобен на треньора на Роки начин мислим и ние, решилите да се заемем с гериатричен спорт в България."

Това разказва Елисавета Шидерска* - треньор по гериартричен спорт в Испания от 2015 г., а вече и лектор за придобиването на квалификация на специалисти в областта на българска земя.

Първите 21 треньори по тази дисциплина завършиха успешно своето обучение в края на 2025 година с дипломи от спортен колеж Био Фит, чийто основател е дългогодишният специалист по кондиционна подготовка проф. Юлиан Карабиберов.

От тази година към каузата се присъединява и футболен клуб "Лудогорец". На предстоящата на 25 април конференция „Спортната медицина в помощ на всички" на стадион „Хювефарма Арена" темата „Гериатричният спорт, функциониращият метод за здравна превенция" ще открие форума. Очакват се около 120 присъстващи, което ще рече - пълният капацитет на залата на стадиона. Събититето се провежда в сътрудничество и партньорство с Русенския университет „Ангел Кънчев" и с активното участие на Варненския медицински университет.

"30 милиарда евро годишно са разходите за обществено здравеопазване за лекуване след падания при лица над 65 години в Испания. Паданията са водещата причина за смърт по външни фактори в тази възрастова група. Именно на база на тези статистика, придобита от практиката ми като преподавател по Геронтогимнастика в Мадрид, дойде и необходимостта от участието на Гериатричен спорт на събитие, организирано от професионален спортен клуб в България. Защото Европа понася все още негативно последствията, предизвикани от увеличаването на процента на възрастни хора. Самото остаряване не е проблем, но инвалидността, която предизвикват трите фактора заедно - остаряване, стил на живот и условията, свързани със здравето, да.

Изследвания показват още, че въпреки намалелите опорно-двигателни функции на човешкия организъм, мнозина възрастни хора използват главата си по предназначение т.е. съзнават и разсъждават, техният капацитет на заучаване (способност на учене) не се променя. Именно в осъзнаването на упражненията по спорт се крие успеха на здравната превенция. Невропластичността е уникален човешки дар, с който можем да постигнем всичко", разказва Елисавета Шидерска.

Медицинската конференция на "Лудогорец" се организира за пета поредна година. Обхваща теми не само от полето на спортната медицина, но също така и обществено значими такива – гръбначни изкривявания, здравословно хранене, затлъстяване...Тя е част от социалните програми, които "Лудогорец" развива. Футболният клуб си е поставил за цел да подаде ръка на всички здравни специалисти от региона на Североизточна България. Форумът е място за запознанства, контакти, обмен на знания и информация за това как можем да бъдем полезни един на друг и извън спорта и футбола.

„Постепенно конференцията разшири своя обхват от участници и вече имаме такива от цялата страна. Можем да се повалим с участници и от чужбина. Радващо е, че отзивите са изцяло позитивни и все повече медицински специалисти желаят да участват на нашата конференция. Гости на конференцията са били известни лекари в спортната медицина като доцент Антони Георгиев, ортопед-травматолог, доктор Михаил Илиев, член на медицинската комисия към Българския футболен съюз, дългогодишен лекар на националния отбор по футбол, доктор Мариян Добрев, ортопед-травматолог, лекар на националния отбор по художествена гимнастика и на футболен клуб ЦСКА, доктор Стефан Стругаров, лекар на българските олимпийски спортисти на Летни и Зимни Игри. В този смисъл медицинската конференция на "Лудогорец" е по нестандартно събитие, не само защото е единствената конференция, организирана от футболен клуб, но защото и подходът към темите е доста вариативен по начин, по който спортната медицина като една енцикплопедична специалност може да бъде полезна не само на спортистите, но и на хората извън спорта", казва главният лекар на академията на "Лудогорец" и мотор на това събитие доктор Ивайло Якимов.

Треньорът и лектор по гериартричен спорт Елисавета Шидерска (вляво) ще говори по темата по време на медицинската конференция, организирана от главния лекар на академията на "Лудогорец" д-р Ивайло Якимов (вдясно).

*Елисавета Шидерска-Христова - инженер геоеколог, треньор по физическа подготовка и дипломиран учител по физическо възпитание. В последните 25 г. работи и хобито си - спортната журналистика. Понастоящем и вече 20 г. е кореспондент на БНР от Мадрид. В испанската столица живее от 2005 г. Треньор по гериатричен спорт е от 2015 г. в центровете за възрастни хора в община Чамартин. Седмично в тези класове участват над 400 души на възраст от 63 до 95 години (преди пандемията работи и със столетници)