Министър Илиев отличи Марияна Узунова и Калоян Петров за успехите им на европейското по скокове на батут (Снимки)

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев награди Марияна Узунова и Калоян Петров за представянето им на Европейското първенство по скокове на батут в Портимао, Португалия СНИМКИ: ММС

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев награди Марияна Узунова и Калоян Петров за представянето им на Европейското първенство по скокове на батут в Портимао, Португалия, съобщиха от спортното министерство. 

Общо два бронзови медала спечелиха българските състезатели на шампионата на Стария континент. В индивидуалната дисциплина във възрастовата група до 21 години Марияна Узунова стигна до третото място, след като на финала получи за изпълнението си оценка от 51.580 точки. В същата възрастова група при младежите Калоян Петров се нареди на седмо място, след като допусна грешка, което го лиши от място на подиума.

При смесените синхронни скокове Узунова и Петров също се поздравиха с отличие. Съдиите оцениха изпълнението им с 46.180 точки, което им отреди третата позиция.

„Поздравявам ви за чудесното представяне на Европейското първенство в Португалия. Вашият спорт е такъв, че една малка грешка коства много. Вие сте млади и бъдещето е пред вас. Продължавайте да работите по същия начин, преследвайте мечтите си и най-вече бъдете уверени в себе си. Убеден съм, че големите успехи за вас тепърва

предстоят", заяви министър Илиев.С почетен плакет беше отличен и треньорът Станислав Стоянов. 

