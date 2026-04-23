Нулев интерес към мачовете на САЩ от световното

Ламин Ямал се превива на терена, след като получи доста сериозна контузия при победата на “Барселона” над “Селта”. СНИМКА: РОЙТЕРС

Феновете в САЩ все още не приемат безумните цени на ФИФА за световното, съобщава The Athletic. В момента са продадени повече билети за мачовете Иран - Нова Зеландия, Иран - Белгия и Босна - Швейцария, отколкото за първия двубой на американците с Парагвай.

Според официален документ, разпространен от местните организатори, за САЩ - Парагвай към 10 април са продадени 40 934 билета. Двубоят е на 12 юни в Лос Анджелис при капацитет на стадиона 69 650 души. В същото време за Иран - Нова Зеландия, който е три дни по-късно, вече са отишли 50 661 билета, а все още не се знае дали Иран ще участва. За последния двубой на американците в групата срещу Турция са реализирани под 40 000 пропуска, а в същото време за Босна - Швейцария са над 47 000, а за Иран - Белгия са над 50 000.

Всичко е заради цените, като тези на най-горните редове “при гълъбите” надвишават 1120 долара. Най-добрите почват от 2730.

Според президента на ФИФА Джани Инфантино са реализирани вече 5 милиона от 6,7 милиона билета за първенството.

В същото време специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп Паоло Дзамполи призна пред “Файненшъл Таймс”, че е предложил на Тръмп и Инфантино да бъде изваден иранския национален отбор и на негово място без никакви квалификации да бъде включена Италия.

Според изданието така Тръмп щял да подобри отношенията си с премиерката Джорджа Мелони и папа Лъв ХIV, които се влошиха след коментарите му срещу главата на католическата църква.

Инфантино обаче не се е отказал да докара Иран на световното. ФИФА дори е предложила помощ на местната федерация да организира лагер на отбора в Европа, за да не се влиза в конфликтната зона. Както е известно, САЩ и Израел атакуваха Иран и в момента конфликтът продължава.

Президентът на ФИФА, който също е половин италианец, е бил категоричен на конференция преди седмица, че Иран ще участва на първенството при всички развития на ситуацията.

Един от фаворитите за титлата Испания получи сериозен удар - звездата на “Барселона” Ламин Ямал получи тежка контузия, след като вкара от дузпа победния гол за 1:0 над “Селта” в първенството. Така каталунците запазиха преднината си от 9 точки пред “Реал” (Мадрид) в класирането.

Ямал вероятно е скъсал подколянно сухожилие, което означава лечение от минимум 50 дни. Това означава, че той пропуска всички мачове до края на първенството, както и контролите преди световното и остава под въпрос за първите двубои от шампионата на планетата.

Все пак испанците не се очаква да имат проблеми в групата, като първият им двубой е срещу дебютанта Кабо Верде на 15 юни. На 21-и е мачът им със Саудитска Арабия, а на 27-и е този с Уругвай. До този момент Ямал вече трябва да е напълно възстановен.

Преднината на “Барселона” в първенството при оставащ само един мач с “Реал” до края пък гарантира, че каталунците най-вероятно ще триумфират с титлата и без най-добрия си играч.

Четете още

Още от Мондиал 2026

Проф. Аспарух Илиев: Любовта е там, където нямаш въпроси (подкаст)