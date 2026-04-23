Европейски клубове с интерес към вратаря на "Локо" (Пд)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Клубове от Белгия, Турция и Полша следят стража на "Локомотив" (Пловдив) Боян Милосавлевич, съобщава кипърското издание meridiansports.com.cy. В информацията се посочва още, че скаути на няколко отбора от трите страни вече са пътували до България, за да го наблюдават на живо.

27-годишният швейцарец със сръбски паспорт беше привлечен на "Лаута" през януари миналата година от "АтортозисЮ със свободен трансфер и бързо се утвърди като един от най-добрите вратари в Първа лига. Интерес към стража има и от страна на водещите клубове от Първа лига.

Очаква се през лятото управата на локомотивци да получи няколко оферти за стража, пише още изданието.

Милосавлевич вече изигра 46 мача с "черно-белите" екип, в 20 от които не допусна гол.