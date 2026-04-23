Григор Димитров загуби и в Мадрид, аут е от топ 160 на света

Серията от загуби на Григор Димитров продължава. Бившият №3 в световната ранглиста отпадна на старта и на турнира "Мастърс 1000" в Мадрид след 4:6, 4:6 с Адолфо Даниел Вайехо. Парагваецът влезе в основната схема от квалификациите и в началото на тази седмица бе №96 в класацията на АТП.

Най-добрият български тенисист няма победа в последните си 4 мача и тъй като не защити 100 точки за осминафинала в Мадрид миналия сезон, вече е 166-и в актуалната ранглиста. Това е най-ниското му класиране от 13 септември 2010 г., когато бе 190-и.

Следващото участие на Димитров би трябвало да бъде в квалификациите на "Мастърс 1000" в Рим.