Григор Димитров загуби и в Мадрид, аут е от топ 160 на света

Григор Димитров е в серия от 4 поредни мача. Снимка: Ройтерс

Серията от загуби на Григор Димитров продължава. Бившият №3 в световната ранглиста отпадна на старта и на турнира "Мастърс 1000" в Мадрид след 4:6, 4:6 с Адолфо Даниел Вайехо. Парагваецът влезе в основната схема от квалификациите и в началото на тази седмица бе №96 в класацията на АТП. 

Най-добрият български тенисист няма победа в последните си 4 мача и тъй като не защити 100 точки за осминафинала в Мадрид миналия сезон, вече е 166-и в актуалната ранглиста. Това е най-ниското му класиране от 13 септември 2010 г., когато бе 190-и.

Следващото участие на Димитров би трябвало да бъде в квалификациите на "Мастърс 1000" в Рим. 

