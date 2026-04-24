БФС с 2 промени за дербитата у нас

От централата започнаха да пускат нарядите за реферите по никое време

След като за миналия мач ЦСКА - "Левски" изпратиха фен на "червените" за съдия, за събота е избран юноша на "сините"

БФС направи 2 промени в последните седмици, които засягат най-вече двете поредни вечни дербита. И те все са свързани със съдиите.

Както е известно, мач номер 1 у нас между ЦСКА и “Левски” се игра в последния кръг на редовния сезон, а в първия мач от плейофната фаза “червени” и “сини” отново се изправят един срещу друг. Предстоящата среща е в събота от 16 ч на стадион “Васил Левски”.

Но да се върнем на промените. За въпросните два кръга - последния от редовния сезон и задаващия се от първата четворка, от БФС подходиха по доста странен начин относно обявяването на една от най-важните новини, свързани със срещата. А именно името на съдия. За изминалия мач, завършил 1:1 в понеделник след Великден, от “Бояна” обявиха името на рефера късно вечерта в най-тъжния ден от годината - Разпети петък. По същата схема БФС действа и за задаващия се двубой. От футболната ни централа пускаха нарядите близо 2 часа преди полунощ в четвъртък. Подобна практика досега почти не е правена от БФС. Обикновено от “Бояна” обявяват арбитрите дори 4 дни преди началото на кръга, а и в нормален част. Причината защо се стига до тази ситуация, остава неясна. Но едва ли в 21,30 часа в БФС се събират и обсъждат кой рефер на кой мач да бъде пратен, че да е пуснато съобщението час по-късно. Решението по-всяка вероятност е взето доста по-рано. Но се официализира по-нататък във времето, за да не започне да се лае срещу избора на арбитрите.

Втората промяна в БФС пък показва, че хората в централата мерят с еднакъв аршин. Преди великденското дерби “сините” фенове възроптаха срещу решението в “Бояна” за назначението на главния тогава съдия. Избран бе Мариян Гребенчарски, а привържениците на лидера в класирането веднага изреваха, че той е доказан фен на ЦСКА и редовно го е показвал преди десетина години в социалните мрежи.

Сега ръководните фактори дадоха възможността и “червените” да се притесняват от съдийството в мач номер 1 у нас. Причината - избраният за рефер на срещата в събота Васил Минев е юноша на “сините”. Дори е бил в един отбор с настоящия втори вратар на лидера в класирането Мартин Луков. Настоящият арбитър е действал като защитник и е играл под ръководството на Николай Митов и Викторио Павлов в академията на “Герена”.

За младия съдия това е първо вечно дерби. През сезона Минев не е получавал мач на ЦСКА. За сметка на това 4 пъти е рефер на срещи на “сините”. Балансът на отбора на Хулио Веласкес под свирката на софиянеца е 2 победи и 2 загуби. Успехите са над “Черно море” във Варна (3:1) и над “Спартак” (Варна) в София с 2:1. Пораженията са от “Славия” (0:2) и “Лудогорец” 0:1, като и в двата мача “сините” са гости, каквито символично се водят и във вечното дерби с ЦСКА в събота.