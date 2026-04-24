Христо Янев закъса за полузащитници за мача с "Левски"

Наставникът на ЦСКА Христо Янев закъса за полузащитници за вечното дерби. Както се очакваше, БФС наказа за по 1 мач Бруно Жордао и Анжело Мартино. С болки от Разград е Макс Ебонг. Така титулярната двойка дефанзивни халфове може да пропусне мача в събота. Сигурно е, че Петко Панайотов ще заеме мястото на Жордао, а ако Ебонг не се оправи, за неговото ще спорят Исак Соле и Адриан Лапеня. За мястото на Мартино може да се рискува с Андрей Йорданов, който обаче няма нито един мач през пролетта, или да се премести Пастор, а вдясно да влезе Иван Турицов. Проблемът идва от факта, че още един куп футболисти на ЦСКА висят с картони за реванша с “Лудогорец”, като Джеймс Ето'о е пред санкция от 2 двубоя.

Съвсем очаквано Бърнард Текпетей се оказа невинен за мелето на мача “Лудогорец” - ЦСКА, след като съдията и дежурният делегат не са забелязали боя между двата отбора, стартиран от нападателя. Така “червените” имат да плащат най-много, като с глобите за двамата си играчи ще внесат 2224,12 евро на БФС. “Локо” (Пд) има глоби за 1815,08 евро заедно с наказанието на Адриан Кова, който отнесе 1 мач за червения си картон при победата над “Арда” в Кърджали с 4:0.

