ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон призова страните от региона да се включат в...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22722211 www.24chasa.bg

Отборът на Везенков предлага заплата от 2,5 млн. на година на български национал

1004
Коди Милър-Макинтайър Снимка: facebook.com/kkcrvenazvezda

"Олимпиакос" предлага заплата на българския национал Коди Милър-Макинтайър два милиона и половина евро на сезон.

Според местното издание Sport24.gr, предложението на тима, чийто екип носи и двукратният Спортист номер 1 на България Александър Везенков, е за 2+1 години, като сумата достига по 2,5 милиона евро за първите две години и близо 3 милиона евро за допълнителната - трета.

Твърди се, че двете страни вече са постигнали споразумение, но засега няма потвърждение от "Олимпиакос" или от натурализирания американски баскетболист.

Коди Милър-Макинтайър записа средно по 12.6 точки, 4.5 борби и 7.4 асистенции през сезон 2025/2026 в Евролигата с екипа на "Цървена звезда".

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

