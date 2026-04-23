Над 100 оригинала на Салвадор Дали у нас, показват...

Ясен Радев на победа от медал на световната купа

Ясен Радев атакува. Снимка: БФБокс

Ясен Радев ще се боксира на четвъртфиналите на световната купа в Бразилия. Националът постигна впечатляваща победа в категория до 55 килограма на ринга във Фоз до Игуасу. Той се наложи в здрава битка над опитния унгарец Габор Върбан, който е бронзов медалист от европейско първенство.

Българинът вече е на победа от минимум бронзово отличие в Бразилия. От него го дели Елис Троубридж (Англия).

Златислава Чуканова от своя страна допусна поражение. Носителката на Купа „Странджа" в последните две години отстъпи на актуалната световна шампионка при 51-килограмовите Алуа Балкибекова (Казахстан). Българката изигра силен мач, бе убедителна особено в третия рунд, но това не стигна за нещо повече от поражение с 1:4 гласа.

