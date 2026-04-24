10,30 ч Голф MAX sport 4
11,35 ч MotoGP, Гран при на Испания (трен.) MAX sport 2
12,00 ч Тенис, турнир в Мадрид MAX sport 1
12,00 ч Снукър, СП в Шефилд Eurosport 1
14,00 ч Вдигане на тежести, ЕП в Батуми bTV
14,35 ч Колоездене, обиколка на Алпите Eurosport 2
15,50 ч MotoGP, Гран при на Испания (трен.) MAX sport 2
16,15 ч Снукър, СП в Шефилд Eurosport 1
17,00 ч Футбол, "Янтра" - "Спартак" (Пл) "Диема спорт"
17,25 ч Волейбол, "Левски" - "Марица" (ж) БНТ 3
18,00 ч Вдигане на тежести, ЕП в Батуми RING
19,30 ч Футбол, "Спартак" (Вн) - "Берое" "Диема спорт"
19,30 ч Борба, ЕП в Тирана БНТ 3
19,30 ч Футбол, "Кайзерслаутерн" - "Айнтрахт" (Бр) "Диема спорт" 2
19,30 ч Футбол, "Фортуна" - "Динамо" (Др) "Нова спорт"
20,30 ч Снукър, СП в Шефилд Eurosport 1
21,30 ч Футбол, "Лайпциг" - "Унион" "Диема спорт" 3
21,45 ч Футбол, "Наполи" - "Кремонезе" MAX sport 3
21,45 ч Футбол, "Брест" - "Ланс" "Диема спорт"
22,00 ч Футбол, "Съндърланд" - "Нотингам" "Диема спорт" 2
22,00 ч Футбол, "Бетис" - "Реал" MAX sport 4
22,00 ч Футбол, "Лестър" - "Милуол" "Нова спорт"
22,00 ч Голф Eurosport 2
7,30 ч Голф MAX sport 4