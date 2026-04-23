Малшанс! Травма сложи край на сезона за футболист №1 на България Илия Груев

Голям малшанс сполетя футболист номер 1 на България за миналата година Илия Груев.

В седмицата преди участието на неговия “Лийдс” в един специален мач - полуфинала за купата на Англия срещу “Челси” в неделя, 25-годишният опорен халф получи травма и пропуска остатъка от сезона.

Това бе оповестено от мениджъра на йоркширци Даниел Фарке. Първоначално бе обявено, че националът ни пропуска гостуването от 34-ия кръг на Висшата лига срещу “Борнемут”, в което “Лийдс” измъкна 2:2 в 97-ата мин.

Причината - проблем с менискуса, получен при единоборство на тренировка.

Днес преглед трябваше да уточни каква е степента на увреждането. И дойде крайно неприятна новина. Първият българин в елита на Англия от пролетта на 2014-а (Александър Тонев е последният преди него) пропуска не само полуфинала за купата с “Челси” на “Уембли”, а заради травмата е аут до края на сезона.

“За съжаление, контузията на Илия Груев в менискуса е потвърдена. Това определено го оставя извън терените до края на сезона, така че той няма да може да ни бъде в помощ. Очакваме го обратно за началото на предсезонната подготовка. Всички му съчувстваме, тази ситуация не е добра за нас”, сподели германският наставник на йоркширци.

Фарке разчита много на Илия за подсигуряването в средната линия, изнасянето на топката и пресирането на противниците.

В отминалите 34 кръга Груев има 23 участия за “Лийдс”, като в 15 мача бе титуляр. Особено силен период националът ни имаше след Нова година, когато записа и 3 асистенции на сметката си. С негова помощ пък йоркширци направиха серия от 7 мача без загуба.

Фарке залагаше на него особено в мачовете с водещите отбори. Груев бе титуляр и в двата мача срещу “Манчестър Сити” и “Арсенал”, а също така в един от тези с “Манчестър Юнайтед”, “Ливърпул” и “Челси”, а в другите участва като резерва.

За мениджъра Фарке българинът е "доверен лейтенант в машинното отделение (има се предвид средната линия)", написа The Athletic.

"Съжалявам, че трябва да пропусна мачовете до края на сезона, особено с толкова страхотен двубой пред нас в неделя. Боли, че няма да бъда на терена с момчетата, но определено ще ги подкрепям отстрани.

Време е да се фокусирам върху възстановяването си, ще се върна по-силен. И късмет на съотборниците ми, сигурен съм, че ще продължим невероятното си представяне до края на сезона", написа Груев в инстаграм.

Равенството на “Лийдс” в Борнемут пък съвсем приближи тима на Илия до голямата цел - оставане във Висшата лига. На 15-ата позиция “Лийдс” разполага вече с 40 точки - с 9 повече от 17-ия “Тотнъм”, който е първи под чертата, но е с мач по-малко.