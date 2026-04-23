Български милиардер, признал пред “24 часа”, че е фен на “Левски”, спряган за нов собственик на “сините”

Българският милиардер Атанас Бостанджиев, който през 2012 г. призна в специално интервю за “24 часа”, че от детинство е фен на “Левски”, е спряган за нов собственик на футболния клуб от стадион “Георги Аспарухов”. Че именно Бостанджиев ще вземе акциите от настоящия мажоритарен собственик Наско Сираков, съобщи “Марица”. Твърди се и за получена банкова гаранция от 80 млн. евро с намерения за инвестиране на 120 млн. евро в нов стадион.

От “Левски” няма коментар по темата, но по информация на “24 часа” Наско Сираков опитва да подсигури отлична финансова новина за бъдещето на “сините”, която да бъде официализирана около 112-ата годишнина от основаването на клуба. Ако тя е свързана с основателя на инвестиционния фонд GemCorp Атанас Бостанджиев, за феновете на “Левски”, чакащи с нетърпение и титла, но и стабилност, може да се очертае по-дълго “синьо лято”.

Атанас Бостанджиев основава GemCorp заедно с Първолета Щерева през 2014 г. По информация на Bloomberg от септември 2025 г. към онзи момент компанията е вложила 7 млрд. долара в развиващите се пазари. 2 млрд. долара са инвестирани за изграждане на рафинерия в Кабинда (Ангола). На церемонията по откриването на 1 септември 2025 г. Атанас Бостанджиев е в компанията на президента на Ангола Жоао Лоуренсу. Базираният в Лондон фонд държи 90% от рафинерията, а държавата - останалите 10%.

Бостанджиев вече е имал допирни точки с “Левски” в ролята си на главен изпълнителен директор на “ВТБ Капитал” и шеф на лондонския офис на компанията. След като “ВТБ Капитал” придоби мажоритарния дял в “Булгартабак”, компанията инвестира 4,5 млн. евро за спонсорство на “Левски”. Единственото си финансово-футболно интервю Атанас Бостанджиев даде за “24 часа”.

“Фен съм, но за съжаление, нямам много време да се наслаждавам на играта. Но с удоволствие бих идвал да гледам мачове на “Левски”, призна той. А на въпроса “Тоест за вас няма да представлява риск да се покажете с шалче на “Левски” и да демонстрирате пристрастия, примерно за да не се попречи на бъдеща сделка с друг български клуб, с други цветове?” отговори: “Няма да е риск. Аз съм почитател на “Левски” от детинство”.

