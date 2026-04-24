Отказаха изборно събрание в борбата

Федерацията по борба отказа да свика изборно събрание, след като 12 клуба са се отказали от внесената подписка, и така броят намалява под изискванията на закона. Преди около месец 50 клуба поискаха да има ново гласуване за ново ръководство, след като миналата година бе избрано това на Станка Златева.

Благодарение на завърналите се след изгнание в националния отбор Кирил Милов и Семен Новиков класиците станаха шести в отборното класиране на европейското в Тирана (Албания). Нашите събраха 80 точки, след като Кирил Милов безапелационно грабна титлата в категория до 97 килограма. Тя е трета в кариерата му. Сега мечтата му е да вземе и световната.

Реално мястото ни е седмо, защото Русия все още е под неутрален флаг и е извън класирането.

Милов и Новиков бяха извън националния отбор повече от година и се готвеха в клуба си ЦСКА под ръководството на Сослан и Казбек Фарниеви.