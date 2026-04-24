Владимир Илиев продължава с биатлона, Благой Тодев в “Б” отбора, Константин Василев го няма

Съобщението на федерацията по биатлон, че Роберт Кабуков остава старши треньор на националния тим, и обявяването на “А” и “Б” съставите донесоха други 3 важни новини.

В “А” отбора е включен 39-годишният Владимир Илиев. Това означава, че най-успешният български биатлонист в историята, който влезе в управителния съвет на федерацията, е решил да се състезава още един сезон. Под ръководството на Кабуков ще се готвят още Васил Зашев, Георги Джоргов и Георги Наумов. Тук личи липсата на Благой Тодев.

Той е поставен във втория състав. На олимпиадата в Милано/Кортина 24-годишният Тодев говори за отказване и изрази недоволство от методите за водене на националния тим.

За отказване не е говорил Константин Василев, но именно него го няма и в двата състава. За 22-годишния състезател миналият сезон бе най-силният, като за първи път влезе в точките и показа страхотно ски бягане. Не е посочено защо Василев липсва.

В “А” състава при дамите са Милена Тодорова, Лора Христова, Мария Здравкова, Райа Аджамова. Тук пък липсва Валентина Димитрова, която е пратена в “Б” отбора. Валя подобно на Благой изрази недоволство от треньорското ръководство.

Така двамата ще се готвят под ръководството на Илиан Пенев, който поема втория отбор.

След като в неделя "24 часа" съобщи, че легендата Волфганг Пихлер сменя България с Австрия в ролята си консултант от централата ни уточниха, че той вече ще дава съвети за нашите състезатели само при нужда и без договор.