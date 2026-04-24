За първи път "Байерн" маха Мюнхен от екипа

"Байерн" планира историческа промяна в дизайна на екипите си.

Според информация в Германия на гърба на своите фланелки грандът ще има само "Байерн", а не както досега "Байерн Мюнхен".

Досега баварската столица винаги е присъствала на тях.

Все още не е ясно дали тази корекция ще важи само за предстоящия сезон, или баварците планират това да е за постоянно.

От дизайнерска гледна точка домакинските екипи за сезон 2026/2027 най-вероятно ще са с изключително класически мотиви.

Феновете недоволстваха за вкарването на други цветове освен червено и бяло.