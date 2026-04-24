"Реал" (Мадрид) гостува на "Апоел" в Ботевград, "Олимпиакос" дава 2,5 милиона евро на национал

"Реал" (Мадрид) ще гостува на "Апоел" (Тел Авив) в плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград". Причината е, че на датите за третия и четвъртия мач от серията залата в София е заета и от израелския клуб не са ги запазили.

В Ботевград има 4500 места, което означава, че ще се понесат и финансови загуби. В София се изкарвали 570 000 евро на двубой, докато максимумът за Ботевград е 228 000.

В същото време гръцки медии разкриха офертата на "Олимпиакос" към национала Коди Милър-Макинтайър. Предложението е за 2 плюс 1 години договор, като гардът ще получава по 2,5 милиона евро за първите два сезона и близо 3 за опционалния сезон. При успех в преговорите Коди Милър-Макинтайър ще се събере с Александър Везенков в гръцкия гранд.