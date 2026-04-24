Държавният секретар на САЩ: Нямаме проблем с играчите на Иран, а с част от антуража им

2120
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Съединените щати не възразяват срещу участието на иранския отбор в предстоящото световно първенство по футбол за мъже, но предупреди, че на някои членове на делегацията им може да бъде отказан достъп.

„Никой от САЩ не им е казал, че не могат да дойдат", каза Рубио пред репортери на събитие в Белия дом, добавяйки, че „проблемът с Иран не би бил в техните спортисти", предава БТА.

„Проблемът би бил в някои от другите хора, които биха искали да дойдат, някои от които имат връзки с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР). Може да не ги допуснем, но за самите спортисти няма проблем", каза той.

„Те не могат да доведат група терористи от КГИР в страната ни и да се преструват, че са журналисти и треньори".

Съединените щати определиха КГИР като чуждестранна терористична организация.

Турнирът в САЩ, Канада и Мексико започва на 11 юни и продължава до 19 юли.

Иран се класира за световното първенство, но участието му многократно е поставяно под въпрос заради войната в страната.

Трите мача на Иран в груповата фаза срещу Белгия, Нова Зеландия и Египет са насрочени да се проведат в Сиатъл и Лос Анджелис. ФИФА отхвърли искането на Иран за преместване на мачовете в Мексико.

В сряда един от съветниците на Тръмп попадна в заглавията, като предложи Иран да бъде заменен на Световното първенство от Италия. Италианските политици отхвърлиха идеята.

