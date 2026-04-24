УЕФА глоби "Байерн" с 90 хил. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Феновете на "Байерн" (Мюнхен) избегнаха най-тежкото наказание, а именно забрана за достъп до стадиона преди полуфинала на Шампионската лига срещу "Пари Сен Жермен". Все пак УЕФА глоби германския шампион с почти 90 000 евро за различни инциденти по време на победата на отбора на четвъртфинала над "Реал".

В заключителните етапи на реванша на „Алианц Арена" привърженици на "Байерн: прескочиха оградата и се отправиха към страничната линия. След победния гол за 4:3 в добавеното време те се блъснаха във фотографи, седнали зад рекламните пана.

Няколко журналисти бяха блокирани в процеса. Според полицейски доклади най-малко две жени и двама мъже са ранени.

УЕФА наложи глоба от 40 000 евро за нахлуване на терена, както и 30 000 евро за "неподходящи транспаранти", 14 000 евро за блокиране на пътеходите на трибуните и 5 625 евро за хвърляне на предмети.

Спортният директор на "Байерн" Кристоф Фройнд се извини за инцидентите след мача, но поиска разбиране.

„Беше хаос и съжаляваме за това", каза Фройнд. „Но беше изключителна футболна вечер с много емоции. А след това нещата със сигурност излязоха извън контрол."