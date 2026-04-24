Ситуацията около световното излиза извън контрол, искат 2,3 млн. долара билет за финала

Пореден абсурд около задаващия се исторически мондиал в САЩ, Мексико и Канада. В сайт за препродаване на билети се появиха 4 пропуска за големия финал, който ще определи новия най-силен тим на планетата. Цените са без коментар и със сигурност исканата им цена ще бъде най-коментираното нещо на света в следващия дни. Големият мач е на 19 юни на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси.

Една от големите платформи, в която се препродават пропуски за финала на историческия мондила, се появиха четири броя пропуски за големия мач на 19 юли, които струват по близо 2,3 млн. долара.

Закупуването на всичките четири билета за двубоя на стадион „МетЛайф" в Ню Джърси би ви струвало 9,2 милиона долара.

Няколко други билета в същата секция, зад една от вратите, също се продават на сравнително изгодната цена от 16 098 долара.

ФИФА не контролира цените на уебсайта за препродажба, но взема такса от 15% както от продавача, така и от купувача на такива билети - което означава, че на теория би могла да спечели почти 600 000 долара само от една продажба на билети.

Организаторите вече са критикувани за високите цени на билетите за турнира, който се провежда съвместно от Канада, Мексико и САЩ и започва на 11 юни.

Препродажбата на билети за предишни световни първенства беше ограничена до номиналната им стойност.

В отговор на критиките, през декември ФИФА въведе малък брой билети с цена от 60 долара.

За мондила в САЩ, Мексико и Канада вече са продадени над пет милиона билета, като последната фаза от продажбата им започва по-рано тази седмица.