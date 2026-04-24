Битка ЦСКА - „Левски“ и на глиненото дохио за държавното първенство по сумо

Истинска атракция ще предложи държавното първенство по сумо на България със завръщането на категория „Оупън" след над 10-годишна пауза. Допълнителни емоции ще има и заради специална битка – непосредствено преди вечното дерби във футбола ЦСКА - „Левски" борбата между „чевените" и „сините" сили ще се пренесе и на специално изграденото глинено дохио за шампионата по сумо. Веднага след официалното откриване утре (25 април) от 15 часа ще се проведе и двубой ЦСКА - „Левски".

След това започват и интригуващите срещи в абсолютната категория „Оупън", в която няма ограничение в теглото на състезателите - борят се сумисти от всички категории. В нея се срещат шампионите от различните категории и винаги е интересно, защото мъже до 70 кг. или до 77 кг. може да се борят с опоненти до 115 кг. и над 115 кг.

Огромен интерес и споменатото завръщане на най-атрактивната категория ще бележат държавното първенство по сумо на България. Общо 565 състезатели ще участват в събитието, което ще се проведе на 25 и 26 април (събота и неделя) в Tenta Events на входа на стадион "Академик" в София.

Държавното първенство по сумо на България започва на 25 април (събота) от 10 часа със състезанията във възраст до 21 г. при мъжете и жените. След определянето на шампионите във всички категории започва състезанието за мъже и жени. Ще бъдат излъчени призьорите при жените (до 50 кг., до 55 кг., до 60 кг., до 65 кг., до 73 кг., до 80 кг. и над 80 кг.) и при мъжете (до 70 кг., до 77 кг., до 85 кг., до 92 кг., до 100 кг., до 115 кг. и над 115 кг.). А след официалното откриване в 15 часа са и атрактивните борби в категория „Оупън". Общо 240 сумисти ще излязат на дохиото в първия състезателен ден.

На 26 април (неделя) ще бъдат излъчени медалистите от държавното първенство при подрастващите в различните категории при юношите и девойките - до 15 г. и до 18 г. Общо 325 участници излизат на дохиото в състезанията при подрастващите, което показва големия интерес към сумото в България.