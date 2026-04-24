Мартин с подкрепа от Мадрид за благотворителния мач на Стилиян в Бургас: Да докажем, че сме хора!

Вълната от подкрепа към "Мача на Надеждата" продължава да расте, съобщават организаторите от Фондация "Стилиян Петров". След емоционалното обръщение на Димитър Бербатов, към каузата се присъедини и друга легенда на българския футбол - Мартин Петров.
Той изпрати послание към феновете директно от Мадрид:
"Да напълним "Лазур", да покажем подкрепа и още веднъж да докажем, че сме хора".
На 6 юни стадион "Лазур" в Бургас ще се превърне в арена на доброто. Тазгодишното издание на "Мача на Надеждата" има ясни цели, насочени към подобряване на онкологичната грижа в региона и подкрепа на любими спортни личности.
Основни цели на благотворителната кампания:
- Подкрепа за "Комплексен онкологичен център" - Бургас.
- Подкрепа за пациентите: Директна помощ за хора с онкологични заболявания.
- Подкрепа за легендарните Петър Хубчев и Любослав Пенев в техните лични битки с болестта.
Билети за събитието се продават в мрежата на Eventim: бензиностанции OMV, магазини "Технополис", Orange, Office 1, Касата на Операта в Бургас, каса "Часовника", както и онлайн на eventim.bg.