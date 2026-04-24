ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайската мисия „Тиенуън-3“ планира донасянето на...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22726042 www.24chasa.bg

Мартин с подкрепа от Мадрид за благотворителния мач на Стилиян в Бургас: Да докажем, че сме хора!

2720
Мартин Петров и Стилиян Петров

Вълната от подкрепа към "Мача на Надеждата" продължава да расте, съобщават организаторите от Фондация "Стилиян Петров". След емоционалното обръщение на Димитър Бербатов, към каузата се присъедини и друга легенда на българския футбол - Мартин Петров.

Той изпрати послание към феновете директно от Мадрид:

"Да напълним "Лазур", да покажем подкрепа и още веднъж да докажем, че сме хора".

На 6 юни стадион "Лазур" в Бургас ще се превърне в арена на доброто. Тазгодишното издание на "Мача на Надеждата" има ясни цели, насочени към подобряване на онкологичната грижа в региона и подкрепа на любими спортни личности.

Основни цели на благотворителната кампания:

- Подкрепа за "Комплексен онкологичен център" - Бургас.

- Подкрепа за пациентите: Директна помощ за хора с онкологични заболявания.

- Подкрепа за легендарните Петър Хубчев и Любослав Пенев в техните лични битки с болестта.

Билети за събитието се продават в мрежата на Eventim: бензиностанции OMV, магазини "Технополис", Orange, Office 1, Касата на Операта в Бургас, каса "Часовника", както и онлайн на eventim.bg.

Мартин Петров и Стилиян Петров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Аспарух Илиев: Любовта е там, където нямаш въпроси (подкаст)