Мартин с подкрепа от Мадрид за благотворителния мач на Стилиян в Бургас: Да докажем, че сме хора!

Вълната от подкрепа към "Мача на Надеждата" продължава да расте, съобщават организаторите от Фондация "Стилиян Петров". След емоционалното обръщение на Димитър Бербатов, към каузата се присъедини и друга легенда на българския футбол - Мартин Петров.

Той изпрати послание към феновете директно от Мадрид:

"Да напълним "Лазур", да покажем подкрепа и още веднъж да докажем, че сме хора".

На 6 юни стадион "Лазур" в Бургас ще се превърне в арена на доброто. Тазгодишното издание на "Мача на Надеждата" има ясни цели, насочени към подобряване на онкологичната грижа в региона и подкрепа на любими спортни личности.

Основни цели на благотворителната кампания:

- Подкрепа за "Комплексен онкологичен център" - Бургас.

- Подкрепа за пациентите: Директна помощ за хора с онкологични заболявания.

- Подкрепа за легендарните Петър Хубчев и Любослав Пенев в техните лични битки с болестта.

Билети за събитието се продават в мрежата на Eventim: бензиностанции OMV, магазини "Технополис", Orange, Office 1, Касата на Операта в Бургас, каса "Часовника", както и онлайн на eventim.bg.