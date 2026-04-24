"Левски" обяви извънредна пресконференция на собственика Наско Сираков

„Левски" обяви извънредна пресконференция на Наско Сираков, президент и председател на Надзорния съвет на клуба.

Тя ще се състои днес от 15,00 часа на стадион „Георги Аспарухов" в залата на етаж 4 в сектор "А".

"По време на срещата с медиите ще бъдат засегнати теми, свързани с визията за бъдещето на клуба, неговата идентичност, актуалното състояние на ПФК „Левски", както и въпроси от обществен интерес", написаха от "Герена".

Вчера стана ясно, че има вариант милиардерът Атанас Бостанджиев да вземе акциите на "Левски" и да се грижи за издръжката на клуба.

Сега идва анонсът за пресконференцията.