КПП-та преди ЦСКА - "Левски" утре, полицията предупреждава за възможни задръствания

Контролно пропусквателни пунктове ще има преди мача ЦСКА - "Левски" утре, а от полицията предупреждават за евентуални задръствания около Националния стадион „Васил Левски". Мачът започва в 16 часа.

Ето и цялото съобщение на МВР:

На 25 април от 16.00 часа на Националния стадион „Васил Левски" в София ще се проведе футболната среща между отборите на ПФК „ЦСКА" и ПФК „Левски". Около стадиона ще бъде изградена зона за сигурност, а служителите на реда ще осъществяват пропускателния режим на няколко контролно-пропускателни пункта. Вратите на стадиона ще бъдат отворени в 14.00 часа. За да се избегне струпването на зрители, полицията призовава желаещите да се възползват от този по-ранен час. Ще бъдат извършвани проверки за установяване на извършители на противообществени прояви, както и лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия. На контролно-пропускателните пунктове служителите на реда ще проверяват и за носене на забранени предмети и вещи - огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки и др. Малолетни ще бъдат допускани на територията на стадиона само с пълнолетен придружител и след предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена и от интернет.

Преди, по време и след провеждане на футболната среща полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускане на противообществени прояви на територията на столицата.

СДВР напомня, че за охраната на спортното събитие са ангажирани охранителни фирми. Столичната полиция е отговорна за обособяване на резерви за действия при необходимост и за подпомагане дейността на организатора.

Във връзка със засиления зрителски интерес е възможно да възникнат затруднения на пътното движение в централната градска част, може да се наложи временното му спиране, но при отпадане на необходимостта ще бъде възстановявано.

Забранява се издигането на въздухоплавателни средства около сградите на Народно събрание I, Народна събрание II, Министерски съвет, Президентството и около Националния стадион „Васил Левски" в пространството на бул. „Цар Освободител" алея „Яворов", бул. „Драган Цанков", ул. „Граф Игнатиев" и бул. „Васил Левски". При неспазване на забраната спрямо операторите на безпилотни въздухоплавателни средства ще се предприемат съответните административни мерки, предвидени в закона.