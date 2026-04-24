Официално - "Левски" с нов собственик и нов стадион

Решението да придобия клуба бе за секунди, каза новият силен човек на "Герена" Атанас Бостанджиев

Наско Сираков остава, ще бъде президент

"Левски" ще има нов собственик. Това каза в обръщение към "синята" общност мажоритарният собственик на клуба Наско Сираков. Легендата дава акциите си на бизнесмена Атанас Бостанджиев.

Сираков остава в клуба, като президент. Параметрите по сделката няма да бъдат разкривани от "Герена"

Новият собственик на "сините" е поел ангажименти да изгради нов стадион, както и развитие на клуба.

Новината за смяната на собствеността на "Герена" се появи вчера. Около обяд днес "сините" пък обявиха извънредна пресконференция, на която участват мажоритарният собственик Наско Сикоров, изпълнителният директор Даниел Боримиров и членът на Надзорния съвет Антон Краус.

"Обръщам се към всички вас, не като президент, собственик, не като легенда на клуба, а като левскар. Ще бъда кратък, но ще кажа всяка една дума, както искам. Този момент повече няма да се повтори. Когато поех "Левски", клубът беше на ръба и можеше да го няма. Като нещо случило се отдавна, но остава във времето. Дълговете бяха десетки милиони. "Левски" беше на ръба на доверието, а много хора гледаха клуба. Изминаха точно 2151 дни. На 2 юни 2020 г., денят , в който поех "Левски". Вярата ми беше тествана многократно. Чудех се дали да се връщам към това сега в това обръщение към вас.

Поставих себе си на второ място, защото исках да оцелея в тази битка. Докато вадих поредния забит нож в гърба ми, аз следвах целта си. А именно - спасението на "Левски". Вярвах, защото клубът е над всичко.

Съжалявам, че се наложи семейството ми трябваше да плати част от тази цена. Побелях и помъдрях. Но винаги ще си казвам, че всичко си е струвало. Срещнах хора, които не се страхуваха от нищо. Не избягаха от битката. Благодаря им за всичко - за усилията и т.н. Хора като Мило Борисов (собственик на генералния спонсор на "сините". Той ми върна надеждата. Благодаря на Боримиров, Христо Йовов, Антон Краус. На другите, извинявайте, че не съм ви обръщал внимание.

Да ръководиш "Левски" не е въпрос на власт. Това е чест. Независимо как завърши този сезон. "Левски" оцеля. И отново е готов да мечтае. "Левски" ще има своя нов дом От няколко месеца работим по новия проект за "Георги Аспарухов", каза Наско Сираков в своето обръщение.

А след това представи и новия мажоритарен собственик Атанас Бостанджиев. Той е милиардер и филантроп. Основател е на инвестиционния фонд GemCorp. Последната новина за компанията е, че инвестира близо 2 млрд. долара за изграждане на петролна рафинерия в Кабинда, Ангола, съобщава световната медийна агенция Bloomberg. Базираният в Лондон фонд притежава 90% дял в новооткритата рафинерия, а държавната компания Sonangol държи останалата част.

Към днешна дата е инвестирал над 9 милиарда евро.

"Сметката винаги е направена добре, когато каузата си струва. Когато за първи път разбрах, че имам възможност да вляза в "Левски", решението бе взето за секунди. Историята на клуба е огромна. От малък съм левскар. Целта е върнем старата слава и да погорим нов върхове. Лично се ангажирам с проектирането на нов стадион. Да имаме най-доброто в България - не само стадион, ами и база. Финансово и стратегически ще направя всичко, за да направя нещо велико", каза Бостанджиев в първото си изказване като нов собственик на "сините".