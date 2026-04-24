В Пловдив увековечиха 100 г. история на "Локомотив" с юбилейна марка (Снимки)

През цялата година черно-бялата общност се обединява чрез поредица от културни, спортни и обществени прояви

Пловдив "подпечата" вековната история на "Локомотив" с юбилейна пощенска марка в чест на 100-годишния юбилей от създаването на клуба.

Събитието се проведе в Изложбена зала "2019" на Градската художествена галерия и на него присъстваха зам.-кметът по култура Пламен Панов, Атанас Нейков – представител на Фондация "100 години Локомотив Пловдив", Елена Кабакова – представител на Областната пощенска станция на "Български пощи" и Георги Георгиев, който е художник и автор на филателното издание.

Новата пощенска марка е символичен мост, свързващ миналото с настоящето, а събитието е част от мащабната програма, посветена на вековния юбилей, която изпълва цялата 2026 година с многобройни и разнообразни инициативи. През месеците на честванията черно-бялата общност се обединява чрез поредица от културни, спортни и обществени прояви.

"За мен е изключителна чест да присъствам на събитие, с което Пловдив официално "подпечатва" своята признателност към един от стълбовете на нашата спортна история. Днес не просто валидираме марка, а отдаваме почит към вековен юбилей, изпълнен с гордост, традиции и несломима черно-бяла страст", каза Пламен Панов. И допълни, че през изминалия век клубът се е утвърдил като нещо много по-голямо от спортно дружество – той е истински символ на духа на града и неразделна част от неговата идентичност.

За удобство на колекционерите, в залата бе разположена изнесена пощенска станция, където в рамките на два часа всеки желаещ имаше възможност да закупи юбилейния пощенски блок и да притежава частица от историята.