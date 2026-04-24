Карлос Насар с четвърта европейска титла в Батуми

Карлос Насар стана за четвърти път европейски шампион в Батуми. Той събра двубой от 386 килограма преди последния си опит на първенството, след като в изгласкването журито не му зачете един на 210 кг. Във втория ги вдигна за първо място в движението. И в последния си той опита да счупи два световни рекорда, но не успя. Феноменът от Червен бряг прибра и трите златни медала в категорията си.

На 5 килограма от него остана арменецът Ара Аганян, а бронзът прибра французинът Ромен Имадушен, който бе на 16 от българина.

В изхвърлянето Карлос само с два опита стана европейски шампион в изхвърлянето на категория до 94 килограма на европейското в Батуми. Той бе безкомпромисен на 170 и 176 килограма и остави зад себе си арменеца Ара Аганян, който приключи със 175 кг. В последния си опит Карлос опита световния рекорд от 183 кг, но не успя. Трети завърши Хакан Шукру Курназ от Турция със 166 кг, но той не може да тласка.

Още преди началото на състезанието отпаднаха двама от конкурентите - Иракли Гобейшвили (Грузия) и Антон Седюков (Украйна), които получиха контузии на загрявката. Бившият кубинец Рамиро Мора Ромеро пък направи нула след два опита на 162 и един на 163 кг. Последва го и албанецът Ертджан Ковша, който се провали последователно на 164, 165 и 166 кг. В изтласкването пък се провали Даниел Колецки от Полша, който три пъти изпусна 195 кг.