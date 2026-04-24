Клаудио Раниери подаде оставка в "Рома" заради конфликт с треньора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Клаудио Раниера подаде оставка като съветник на ръководството на "Рома".

„Клубът благодари на Клаудио за значителния му принос за развитието на клуба. Той преведе отбора през много труден период и ние винаги ще бъдем благодарни за усилията му", се казва в изявление на "вълците".

Според информации в италианската преса Раниери е имал конфликт със старши треньора Джан Пиеро Гасперини, като управата е решила да се раздели с него и да гласува доверие на наставник.

74-годишният Раниери е бил треньор на римския клуб от 2009 до 2011 г., през 2019 г. и от 2024 до 2025 г., след което се оттегли от треньорската си кариера.

Раниери отказа възможността да ръководи националния отбор на Италия, когато му беше предложена работата през юни след уволнението на Лучано Спалети, за да се съсредоточи върху новата си роля в "Рома".