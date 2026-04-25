Христо Янев с нов състав за дербито за "Левски"

Наставникът на ЦСКА Христо Янев смята да направи сериозни промени за дербито с “Левски” в събота. Идеята е да се запазят част от играчите за двубоя с “Лудогорец” за купата. Турнирът е доста по-важен за “червените”, защото дава директно класиране за евротурнирите, но в Борисовата градина помнят някои примери, когато се хвърля всичко там, а след това остават с празни ръце.

Реално билетите за двубоя с разградчани вървят доста по-бързо от тези за вечното дерби, което е без значение, след като Наско Сираков обяви “Левски” за шампион преди началото на плейофите, а ЦСКА е на четвърта позиция. “Червените” спечелиха с 2:1 при гостуването си на “Лудогорец” и феновете им очакват финал срещу пловдивския “Локомотив”, който разгроми “Арда” с 4:0 в Кърджали.

Официално ЦСКА има само двама наказани - Бруно Жордао и Анжело Мартино, а Макс Ебонг имаше болки след гостуването в Разград. Националът на Беларус Ебонг обаче вече е добре и ще може да вземе участие във вечното дерби, но е сред тези, които може и да бъдат запазени. Със сигурност ЦСКА ще излезе с трима българи - Теодор Иванов, Иван Турицов и Петко Панайотов.

