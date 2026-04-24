Архитектите на ЦСКА проектират новия стадион на “Левски”

Около 130 млн. евро ще струва реконструкцията на “Герена”. Очаква се да е завършен през 2029 г.

С новината за смяна на собствеността в “Левски” дойде още една и още една, която дори повече зарадва феновете на “сините”. А именно - вече има готов проект за реконструкцията на “Георги Аспарухов”.

Плановете за новия стадион са мащабни. И целта е той да се превърне в най-модерния в България. Да бъде от 4-а категория на УЕФА, което ще позволява на него да се играят големи европейски мачове. А когато стадионът не се ползва за футбол, на него да се организират концерти, а също и за други развлечения за хората.

Проектът е изготвен от архитектурно-инженерната компания ИПА. Същата проектира и почти завършения нов стадион на ЦСКА. Очаква се напълно реконструираният “Георги Аспарухов” да е завършен до 2029 г. Самият строеж ще отнеме около 2 години. Тоест ще започне през пролетта на 2027 г. А една ще се използва за всичко останало - разрешителни, документи и т.н.

“Аз се ангажирам лично с тази инвестиция да изградим най-добрата база в България, а и може би в Европа. Клубът заслужава това нещо. От моя гледна точка ще направя всичко възможно финансово и стратегически”, обеща новият собственик на “Левски” Атанас Бостанджиев.

Очаква се общата инвестиция да бъде в размер на 120 милиона евро. Капацитетът на стадион “Георги Аспарухов” ще бъде 24 718 места съгласно изискванията на БФС и 23 032 места съгласно изискванията на УЕФА.

Конструктивното решение включва монолитно изпълнение на сектор “А”, сглобяеми елементи за секторите “Б”, “В” и “Г”, както и покривна конструкция със стоманени ферми. Предвидено е стадионът да бъде изцяло покрит с козирка, изпълнена с материали, които осигуряват оптимални условия за естествено ослънчаване на терена.

“Фасадата ще бъде уникална”, каза архитектът на проекта Цветан Петров.

“Левскари, успяхме! “Левски” оцеля и отново е готов да мечтае. Мога с гордост да заявя, че “Левски” ще има своя нов дом. От няколко месеца работим върху проект за новия “Георги Аспарухов” - модерно съоръжение, достойно за името “Левски” и за неговия 12-и играч - привържениците. Това е голяма крачка в развитието на клуба, която ще изисква нов мащаб, нова енергия и друго ниво на отговорност”, каза пък бившият вече собственик Наско Сираков. (24часа)

Ето така изглежда проектът за бъдещия стадион на “Левски”.

