Нова орбита за “Левски”: Атанас - собственик, Наско - президент (Обзор)

2151 дни след като Сираков взе акции, а клубът бе пред фалит, сега вече е спасен

Ако някой очаква сега да потекат реки от пари, лъже се, каза Вълка

“Левски” вече е в нова орбита. Три години и половина след като Наско Сираков за първи път обяви, че е напът “да изстреля клуба в Космоса”, и шест години след като взе мажоритарния дял от акциите в крайно критичен за съществуването на отбора момент, Вълка излезе по шампионски от инфарктното положение. Вече можещ да изрече и на глас пред всички, че “Левски” ще е шампион, в навечерието на вечното дерби с ЦСКА Сираков обяви, че се разделя с акциите, но не и с клуба. Прегърна публично наследника си, въведе го в дома на “сините” и го представи официално пред левскарската общност. Българският милиардер Атанас Бостанджиев е новият собственик на “Левски”. Но клубът ще продължава да се управлява в синхрон: с Атанас - собственик, и с Наско - президент. Други промени в структурата на клуба към момента не се очакват. Даниел Боримиров остава изпълнителен директор. Генералният спонсор си остава същият.

“Точно 2151 дни минаха от 2 юни 2020 година. Тогава поех “Левски”. Клубът беше на ръба и можеше да го няма. Като нещо случило се отдавна, но остава във времето. Дълговете бяха десетки милиони. “Левски” беше на ръба на доверието. Аз оставих себе си на второ място, защото исках да оцелея в тази битка. Докато вадих поредния забит нож в гърба ми, аз следвах целта си. А именно - спасението на “Левски”. Вярвах, защото клубът е над всичко.

“Левски”

оцеля и

отново е

готов да

мечтае

Най-тежкото нещо беше това, което понесе семейството ми. За което съм длъжен да им се извиня. Въпросът вече е не дали ще станем шампиони, а кога”. Изключително е важно, но математически само смятаме кога ще станем”, каза Сираков.

Откакто голмайстор номер 1 в историята на “Левски” взе акциите, дълговете са драстично намалени. И

в момента

сумата е под

10 млн. евро

към бившия собственик Васил Божков. И още 698 000 евро към НАП и 288 000 евро към Столичната община. Тези суми са разсрочени и се плащат всеки месец от клуба и трябва да са изплатени до края на годината.

Сумата по сделката между новия собственик на “Левски” Бостанджиев и Наско Сираков пък остава конфиденциална, обясниха от “Герена”.

Преди финализирането на сделката пък инвеститорът e извършил собствена правна и финансова проверка на футболния клуб.

“Не съм се чувствал сам през годините. Далеч съм от мисълта да се бия в гърдите и да обявявам какво съм свършил. Свършихме много неща заедно, заедно с феновете. Те даваха от своите заплати. Дал съм от собствената си енергия, но тази на феновете беше помитаща”, каза още Сираков. Легендата и голмайстор номер 1 в историята на “сините” даде да се разбере, че въпреки спасението на “Левски” и новия собственик парите няма да отиват на вятъра.

“Ако мисли някой, че ще почнат да текат реки от пари в “Левски”, нещо се е объркал жестоко. По никакъв начин. Знаем срещу кого ще се борим. Повече от 20 години “Арсенал” не е шампион, защото строи нов стадион. При всички положения ще имаме по-силен отбор от сега. Поне докато аз съм президент, няма да позволя парите да се изливат “по български”, каза още Сираков.

Новият собственик на “сините” призна, че

решението

да придобие

клуба го

взима за

секунди,

щом научава, че има такава възможност. Разкри, че си е направил много добре сметката с какво се захваща. Защото основно бизнесът му е доста далеч от футбола.

Той е основател и главен изпълнителен директор на Gemcorp Capital, където отговаря за цялостното управление на компанията. Той създава дружеството през 2014 г. с цел изграждането на глобална инвестиционна компания, специализирана в развиващите се пазари, базирана на дисциплиниран подход, добро познаване на местната среда и дългосрочни партньорства. Преди да основе Gemcorp, Бостанджиев е главен изпълнителен директор на “ВТБ Капитал”, където има ключова роля в изграждането на международна платформа за капиталови пазари с присъствие в Европа, САЩ, Близкия изток, Африка и Азия.

Бостанджиев вече е имал допирни точки с “Левски” в ролята си на главен изпълнителен директор на “ВТБ Капитал” и шеф на лондонския офис на компанията. След като “ВТБ Капитал” придоби мажоритарния дял в “Булгартабак”, компанията инвестира 4,5 млн. евро за спонсорство на “Левски”.

По-рано е партньор в Goldman Sachs в Лондон и съръководи бизнеса на компанията на развиващите се пазари в Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка. Кариерата му започва в Merrill Lynch във Франкфурт през 1998 г.

Освен професионалната си дейност той е основател на благотворителната организация “Шанс за децата на България”.

Самият Бостанджиев от малък е фен на “сините”. Винаги е мечтал да бъде на стадиона и да подкрепя отбора. А това ще се случи още днес, когато е на трибуните, вече в ролята си на собственик на клуба, по време на вечното дерби с ЦСКА от първия кръг на плейофите у нас.

“Моята длъжност ще бъде да подкрепям финансово и стратегически клуба. Не искам изобщо да говоря за кредит. Имаме осигурени средства. Вярвам, че с правилната финансова подкрепа този клуб ще остане още 112 години минимум напред в бъдещето. С нашата подкрепа ще върнем клуба, където трябва да бъде. Осигурили сме правилния бюджет, който ръководството на клуба ще ми индикира. Подготвили сме се. Не искам да огласявам някакви цифри. Ще го уточним в следващите дни и седмици. Имаме пълната готовност”, каза Бостанджиев. И добави:

Стоим далеч

от политиката

ние не сме политици, а бизнесмени. Моята цел ще бъде да държим клуба независим. Да държим клуба като бранд в България и Европа”.

А на въпрос кои са първите 3 цели, които новият силен човек на “Герена” поставя пред отбора, Бостанджиев отговаря: “Да победим ЦСКА, да станем шампион и ще гледаме оттук нататък”.

“Искаме да върнем старата слава и да покорим нови върхове”, завърши новият собственик на “Левски”.